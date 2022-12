Torino, la neve blocca il tram: a pulire i binari è l'autista!

Gelo e neve a Torino. Il capoluogo piemontese anticipa il Natale svegliandosi più bianca del solito. Le temperature rigide hanno provocato un forte nevischio. Ma mentre per alcuni la neve è sinonimo di meraviglia e divertimento, per altri significa soltanto disagio. E in questa categoria rientrano sicuramente gli automobilisti, i motociclisti e chi usufruisce del trasporto pubblico. L'episodio avvenuto nelle scorse ore è significativo, con la neve che ha bloccato la corsa di un tram. Ma per fortuna dei passeggeri, è intervenuto l'autista.