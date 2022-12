Fred Vasseur entra in Ferrari: al polso un orologio di lusso

Fred Vasseur è stato da poco annunciato come Team Principal della Scuderia Ferrari. Il suo ingresso ufficiale sarà il 9 gennaio 2023, e la scelta non poteva essere più che azzeccata anche, e soprattutto, alla sua esperienza di oltre 25 anni nelle gare automobilistiche. Vasseur si è prestato ad alcuni scatti per il suo debutto, dove ha potuto sfoggiare un pezzo di gran valore:un Richard Mille RM Richard Mille RM 11-03 .

L'orologio è stato lanciato nel 2016 come erede del RM 011 del 2007, e al polso di una figura così importante come Vasseur fa di certo effetto. Sicuramente le ragioni che risiedono in questa scelta derivano dalla partnership che Ferrari e Richard Mille hanno stipulato nel febbraio del 2021, diventando quest'ultimo lo sponsor orologiero di Maranello. Gli orologi del marchio oltre a essere esteticamente raffinati e importanti, hanno anche prezzi da capogiro, come quello che indossa Vasseur.

Prezzo da capogiro

L’RM 11-03, introdotto nel 2016, presenta una grande data a ore 12, indicazione del mese, e un cronografo con conto alla rovescia e un totalizzatore da 12 ore. Quello che indossa Vasseur è un Flyback Chronograph in titanio e all'epoca era stato presentato in occasione della 3ª edizione del concorso Chantilly Arts & Élégance Richard Mille. L'orologio ha una cassa tonneau in tre parti, chiusa da 20 viti a testa scanalata in titanio grado 5. La cassa è disponibile in altri due colori, oltre il titanio: oro rosso e oro bianco. Il prezzo dell'orologio non appena lanciato era di 176.000 Euro. Attualmente non si conosce il costo vero e proprio dell'orologio, sui siti il prezzo è su richiesta, ma si suppone che sia molto più elevato rispetto a quello del 2016.

