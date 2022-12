Ladri escogitano nuova truffa, è quella delle "chiavi per terra"

Roma e provincia è l'epicentro di nuovi furti avvenuti con una nuova tecnica, quella delle chiavi a terra. Non è la prima volta che si sente parlare di sistemi furbi escogitati dai ladri per incastrare le persone, eppure ancora oggi tante sono le vittime a cui vengono rubadi soldi, portafogli ed effetti personali. Questo nuovo fenomeno sta colpendo molto le donne anziane, più ignare e facilmente giostrabili, e tante sono state le denunce. Ma nello specifico come applicano questo metodo?