Qatar 2022, Argentina vincente: tutte le supercar dei campioni del mondo

L'Argentina è campione del mondo. L'emozione dei calciatori provati dalla lunga partita in Qatar di domenica 18 dicembre è stata evidente, ma nel cuore e nell'animo della nazionale c'era solo tanto orgoglio, una fierezza che superava la stanchezza. L'Argentina per la terza volta alza la coppa davanti a milioni di spettatori e tifosi, e forse in quel gesto vediamo anche un ringraziamento oltre le nuvole, lì dove Maradona li guarda e li supporta. Ma è anche vero che, come tutti i calciatori, di passioni ce ne sono tante e la squadra ha un debole per le supercar. Da Messi a Dybala, tutte le collezioni dei campioni.