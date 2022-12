Svaligiata auto della polizia: gli agenti erano all'Autogrill per un caffè

Se c'è una cosa che ti insegnano appena entri a far parte delle Forze dell'Ordine è che il materiale e il distintivo d'ordinanza non vanno mai lasciati incustoditi, per non rischiare che vengano persi o peggio rubati. Purtroppo è quello che è accaduto a dei vigili urbani nella mattinata di domenica 18 dicembre sull'autostrada Roma-Fiumicino, che si sono visti portar via tutto dai ladri mentre bevevano un caffè.

Mattinata da dimenticare

La povera pattuglia dei vigili urbani di Civitavecchia voleva soltanto godersi un veloce caffè all'Autogrill, una sosta per sgranchirsi un po' le gambe durante una domenica di lavoro. Purtroppo per gli agenti però la mattinata è stata decisamente da dimenticare. Mentre viaggiavano sull'autostrada Roma-Fiumicino, avevano deciso di appunto di concedersi qualche minuto di pausa: hanno quindi parcheggiato all'area di servizio Magliana Nord in direzione Civitavecchia e sono andati al bar. Mentre erano intenti a sorseggiare i loro caffè però, dei ladri sono riusciti ad intrufolarsi nella volante, portando via le due divise di ordinanza, i loro distintivi, i cappelli e le palette dell'alt. Saranno stati sfortunati, ma i vigili in questione non la passeranno liscia dopo il grave episodio: l'aver lasciato incustoditi i propri indumenti, nonchè i distintivi è considerata violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia e conservazione di materiali e documenti in uso (Art. 1768 CC).

