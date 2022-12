Allarme smog, Torino corre ai ripari: niente auto diesel fino a Euro 5

Tornano le giornate nere per quanto riguarda il livello di inqinamento dell'aria nella città di Torino . Per le giornate di oggi e domani, 20 e 21 dicembre , il Comune fa scattare il livello 1 , che prevede lo stop di tutti i veicoli diesel fino ad Euro 5 dalle ore 8 alle ore 1 9 in ben 32 comuni della città.

Diminuiscono i prezzi carburanti: benzina e Diesel sotto 1,80 euro/litro

Chi si ferma

I dati arrivano direttamente dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della regione Piemonte (Arpa) e fanno emergere una situazione davvero preoccupante: il limite di 50 microgrammi per metrocubo di concentrazione media giornaliera di polveri sottili è stato superato per tre giorni consecutivi. Domani una nuova rilevazione dei dati che porterà alla luce l'effettiva validità del provvedimento. Il livello 1 ha portato anche allo stop di tutti quei veicoli dotati di dispositivo di Monitoraggio dei Vecoli Inquinanti. La nevicata di pochi giorni fa non ha avuto effetto sulla qualità dell'aria, che rimane oltre i livelli di inquinamento in 32 comuni. Per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto di merci, saranno coinvolti nello stop anche i diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4.

La folle protesta degli ecologisti: bucare le gomme alle auto parcheggiate