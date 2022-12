Argentina, amara sorpresa per i tifosi di Messi: i ladri rubano i pneumatici delle auto!

Sono stati 4 milioni i tifosi argentini scesi in strada a Buenos Aires e in tutto il Paese sudamericano per festeggiare il terzo titolo mondiale della Selección. Una prova d'amore enorme, quella dell'Argentina per la squadra capitanata da Leo Messi, che a Doha si è laureata campione del mondo. Qualcuno però ha approfittato del grande momento di festa per rubare pneumatici ad alcune auto parcheggiate e lasciate incustodite per ore.