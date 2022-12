Da Modena a Roma a 300 km/h: Polizia salva due vite grazie alla Lamborghini

Ci sono operazioni di polizia per cui servono auto speciali. Come le Lamborghini. È alle auto della Casa di Sant'Agata che la Polizia di Stato italiana fa affidamento per svolgere quei lavori in cui serve una macchina con prestazioni elevate. Come ad esempio il trasporto urgente di organi da un posto all'altro in modo da coprire la distanza in maniera più rapida. La storia salita alla ribalta delle cronache conferma la bontà della scelta delle nostre forze dell'ordine. Perché una Huracán è riuscita a salvare le vite di due pazienti, uno a Roma e uno a Modena, trasportando due reni percorrendo l'autostrada a oltre 300 km/h.