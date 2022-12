Benzina e diesel, "miracolo di Natale": scendono i prezzi alla pompa

I prezzi alla pompa

Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,649 euro/litro (prima era 1,652), con i diversi marchi compresi tra 1,630 e 1,659 euro/litro (no logo 1,653). Il prezzo medio praticato del diesel self, invece, è 1,714 euro/litro (contro il precedente 1,718), con le compagnie tra 1,697 e 1,724 euro/litro (no logo 1,718). Per quanto riguarda il servito, poi, per la benzina il prezzo medio praticato si ferma a 1,799 euro/litro (1,804 il dato precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,727 e 1,857 euro/litro (no logo 1,708). Passando al diesel, la media del servito è 1,865 euro/litro (contro 1,870), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,795 e 1,922 euro/litro (no logo 1,773). Infine Gpl e metano auto: il primo tra 0,773 e 0,787 euro/litro (no logo 0,759), l’altro tra 2,345 e 2,548 (no logo 2,463).

Diminuiscono i prezzi carburanti: benzina e Diesel sotto 1,80 euro/litro