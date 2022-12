Regalo di Natale emozionante: dopo mesi in auto, un aiuto per le festività

Il Natale è la festività più attesa dell'anno, poiché con esso arrivano i momenti in famiglia, i regali da scartare, le cene in compagnia, i pranzi abbondanti e la condivisione di felicità e gioia. Purtroppo però non per tutti questo periodo è molto amato a causa delle condizioni molto precarie o povere di alcuni cittadini che non possono permettersi neppure una casa in cui abitare.

Fra le persone in Italia bisognose ce n'è stata una in particolare la cui situazione ha fatto eco nella penisola. Si tratta di una famiglia che da maggio scorso vive e dorme in auto, in un parcheggio di Legnano in provincia di Milano. Ma per non permettere loro di festeggiare all'interno di un'utilitaria, l'Associazione “Il Sole nel Cuore” si è data da fare per garantire loro di passare almeno il Natale al caldo, in un albergo.

Un regalo inaspettato

Il motivo per cui vivono in auto è l'impossibilità da parte dei coniugi, Ignazio e Milena, di dare garanzie per affittare una casa. La coppia ha anche tre figli a carico: due bambine di 7 e 8 anni, e un bambino nato poche settimane fa e attualmente in ospedale per l'insorgenza di alcune complicanze post parto. La storia ha colpito talmente tanto la comunità di Legnano da far movimentare il comune, anche se al momento gli unici che sono riusciti davvero ad aiutarli, almeno per questa festività, sono gli amici e i conoscenti, oltre l'Associazione “Il Sole nel Cuore” che ha permesso loro di potersi godere queste giornate dentro una struttura alberghiera.

