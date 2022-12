Dall'Inghilterra arriva un camion che aggiusta le buche in meno di 4 minuti

Uno dei problemi principali che si riscontra nella circolazione su strada sono le buche, un vero e proprio ostacolo di tutte le vetture che, a volte, rischiano anche di danneggiarsi. Queste irregolarità dell'asfalto sono maggiormente presenti nelle città, seppur siano un po' ovunque in tutti i territori. C'è però chi si è ingegnato per far fronte a questo grattacapo. Stiamo parlando dell'Inghilterra, dalla quale proviene una particolare macchina trasportata su autocarro che ripara le irregolarità dell'asfalto. Si chiama Velocity Patching ed è una soluzione non solo economica ma decisamente veloce, se si considera che per aggiustare una buca questa ci mette meno di 4 minuti.