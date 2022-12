Andrew Tate provoca Greta Thunberg: la pesante risposta dell'attivista

Ronaldo e il Natale: un regalo milionario da Georgina

Il "simpaticone" delle auto

"Ciao GretaThunberg, ho 33 auto. La mia Bugatti ha un w16 8.0L quad turbo. Le mie DUE Ferrari 812 Competizione hanno un V12 da 6,5L. Questo è solo l'inizio. Per favore, fornisci il tuo indirizzo e-mail in modo che possa inviarti un elenco completo della mia collezione di auto e delle rispettive enormi emissioni". Una provocazione bella e buona (con tanto di foto allegata) quella pubblicata da Andrew Tate su Twitter, con tanto di tag all'attivista 19enne celebre per le sue battaglie a favore dello sviluppo sostenibile.

La risposta della svedese non si è fatta attendere ma anzi, la ragazza non ha certo usato giri di parole: "Sì, per favore, illuminami. Scrivimi a smalldickenergy@getalife.com (energiaperil c***o piccolo@fattiunavita.com)". Una replica non elegantissima, ma l'istigazione da parte dell'ex atleta è stata davvero una classica "spacconata" maschile, oltre che un esempio di bassissima maturità.

Ma quali auto ha questo spocchioso e provocatorio milionario? Una Rolls Royce Wraith (431.383 euro), un'Aston Martin DBS Superleggera (358.729 euro), una BMW M5 Competition (116.930 euro), una Bugatti Chiron (3.410.000 euro), una Ferrari 458 Italia (281.530 euro), una Ferrari 812 Superfast (414.360 euro), una Mercedes B63 Brabus (S63 Coupe) (283.800 euro), una Porsche GT Street (358.730 euro), una Lamborghini Huracán EVO Spyder (261.100 euro), una McLaren 765LT (434.220 euro), una Mercedes-Maybach V-Class (170.280 euro), un' Aston Martin DB11 (272.450) euro, una Bentley Continental GT (283.800 euro) e una McLaren 720S (454.090 euro).

Abarth 500, elettrico batte benzina, e Fiat annuncia i nuovi modelli