Alfa Romeo Giulia Super 1.6 si fa modellino: la leggenda è da costruire

Ci sono gli appassionati delle quattro ruote e quelli che, oltre agli esemplari reali, non sanno rinunciare alle riproduzioni. I modellini delle vetture che hanno fatto la storia del settore sono una grande tentazione, specialmente quando si tratta di icone come l’Alfa Romeo Giulia Super 1.6, proposta da Hachette Fascicoli (dallo scorso 5 dicembre sul web e anche in edicola). La berlina sportiva può essere quindi realizzata, passo dopo passo: ogni uscita, per un totale di 100, comprende infatti le componenti della vettura.