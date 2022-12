Furto d'auto finito male: il ladro non si accorge che c'è una persona

I furti di auto purtroppo sono all'ordine del giorno. Per fortuna a volte capita che non vadano a buon fine e che il colpevole venga preso. Questo è quello che è successo, con qualche intermezzo grottesco, a Cogoleto, in provincia di Genova. Un 25enne italiano ha tentato di rubare une vettura in sosta, ma senza accorgersi che nel sedile del passeggero ci fosse una persona, che non è stata certo a guardare.