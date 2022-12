Cristiano Ronaldo in Rolls-Royce per Madrid: tifosi in delirio sui social

Sogni e Rolls-Royce

La lussuosa vettura da 345mila euro gli è stata regalata dalla compagna Georgina come regalo di Natale. L'attaccante non ha ovviamente perso un minuto per salirci a bordo e farsi un giro per le addobbate vie del centro di Madrid e, come era prevedibile, non è passato inosservato agli occhi dei passanti, specie di quelli Blancos. Sui social sono immediatamente impazzati i video che lo ritraggono a bordo della costosissima auto, non alla guida, ma con tanto di autista pronto a portarlo ovunque vuole. Nel filmato il centravanti saluta i tifosi, gli viene aperta la portiera, la cappotta si chiude e l'auto sfreccia via. I commenti sono tutti per il suo ritorno al Real Madrid, c'è chi non si vuole illudere e chi si dice molto felice in caso il calciatore dovesse tornare. C'è anche chi fa appeli alla società: "Per favore ricompratelo" è il commento più gettonato.

Quanto ha speso Georgina per la nuova Rolls-Royce di Cristiano Ronaldo?