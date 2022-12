Problemi a Hollywood: DeLorean fa causa alla Universal per l'auto di Ritorno al Futuro

Per gli appassionati cinefili e non, Ritorno al Futuro è una trilogia di film cui tutti si ricorderanno e che avranno visto almeno una volta nella vita. Le pellicole, dirette da Robert Zemeckis, hanno portato "alla ribalta" i personaggi di Doc e Marty McFly, facendo avere loro un successo incredibile che tutt'ora non è scemato. C'è però da dire che non sono stati solo loro ad avere ottenuto la fama con quei film, ma lo è stata anche l'auto che la coppia ha utilizzato per viaggiare avanti e indietro fra passato, presente e futuro. Il veicolo di Ritorno al Futuro aveva come base una DeLorean DMC-12 e pare che in questo momento, come riporta il Los Angeles Time, Hollywood, o meglio la NBCUniversal, stia riscontrando dei problemi con la DeLorean Motor Co.