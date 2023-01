Argentina, un tifoso sfegatato di Martinez ha scritto "Dibu" sul suo pick-up

Dopo la vittoria del Mondiale, il popolo argentino non ha mancato di far sentire il proprio amore verso la Nazionale di calcio albiceleste. Ma il successo qatariota non è targato soltanto Leo Messi: Qatar 2022 infatti ha fatto salire alla ribalta delle cronache anche Emiliano Martinez, detto "Dibu", portiere dell'Aston Villa che a Doha si è distinto sia per le sue parate che per i comportamenti un po' sopra le righe. Con le sue gesta, il Dibu è diventato l'idolo di milioni di tifosi. Tanto che uno di essi, a Mar del Plata, città natìa del portiere dell'Albiceleste, ha dipinto il proprio pick-up con i colori dell'Argentina e l'inequivocabile scritta "DIBU".