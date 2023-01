Ken Block morto in un incidente: una vita tra sfide e auto iconiche

Il 2023 inizia con una tragica notizia. Kenneth Paul Block, per tutti Ken Block , mitico pilota e stuntman statunitense celebre per le sue prodezze nel drift è morto oggi 3 gennaio all'età di 55 anni. L'uomo era in vacanza nel suo ranch a Park City, nello stato dello Utah , quando si è schiantato con la motoslitta su cui era a bordo.

Sfide e auto celebri

Ken Block è diventato famoso al grande pubblico soprattutto per la serie Gymkhana, dove si metteva in mostra con le sue grandi abilità nel drift. Alla guida di celebri auto modificate appositamente per permettergli le sue prodezze in pista, ha vinto anche diversi premi e partecipato ad eventi importantissimi come gli X-Games, la Dakar, il Mondiale WRC e di rallycross e Monza. A dare la triste notizia è stato il team The Hoonigans sui profili social. Tra le vetture che più si ricordano, la Subaru WRX STi del 2006 con cui ha vinto il Rally of the 100 Acre Wood e con cui ha stabilito il record mondiale di salto con auto da rally (52 metri). La potentissima Audi S1 Hoonitron e le diverse Ford Mustang HOONICORN RTR V1 ed RTR V2 del 1965. Particolare è anche stato il Ford F150 ‘HOONITRUCK’ del 1977 e la Ford Escort RS Cosworth WRC, che appariva proprio in Gymkhana 10.