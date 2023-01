Prezzi carburante alle stelle: senza tagli alle accise, la benzina supera i 2 euro

I continui rincari dei prezzi dei carburanti non danno tregua agli automobilisti italiani. E, da questo punto di vista, il 2023 si prospetta un anno ancora peggiore rispetto al 2022. Con lo stop al taglio delle accise varato recentemente dal Governo, infatti, gli sconti alla pompa sono terminati. Di conseguenza, i prezzi dei carburanti sono tornati a salire , e non di poco.

Benzina e Diesel superano i 2 euro/L

Sui social sono tante le segnalazioni di benzina self oltre i 2 euro al litro. I distributori del centro di Napoli ad esempio chiedono 2,199 euro per un litro di verde. A Lipari invece segnalata la benzina a 2,17 euro al litro e il Diesel a 2,21 euro.

Benzina e Diesel self e servito: quanto costano

Secondo quanto rivelato da Staffetta Quotidiana, la media della benzina in self questa mattina ha superato quota 1,8 euro/litro, il gasolio invece 1,87, mentre sul servito la benzina viene venduta a 1,95 euro/litro e supera i 2 euro per il gasolio (2,02 euro/L).

Carburanti, a fine anno pagheremo 366 euro in più

Assoutenti ha già denunciato le conseguenze della spesa maggiorata a cui saranno costretti gli italiani a causa del rialzo delle accise. Ad esempio, rispetto al prezzo medio del mese di dicembre, con i listini odierni, un pieno costa in modalità self +6,9 euro, ossia 166 euro annui in più. Stessa sorte per il Diesel: rispetto al prezzo medio di dicembre, il pieno costa 7,15 euro in più, ovvero +172 euro annui. Ma in generale, se si considera lo stop al taglio delle accise da 30,5 centesimi, la maggiore spesa annua, indipendente dal futuro andamento dei listini dei carburanti, raggiunge +366 euro annui.

