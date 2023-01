Torino, gli demoliscono l'auto mentre è in vacanza: il risarcimento è maxi!

Tragicomico l'episodio avvenuto a Caselle Torinese, dove un uomo si è visto demolire la propria auto mentre si trovava in vacanza. La sua vettura infatti era stata ritenuta erroneamente clonata, poiché la lettura della targa si è rivelata sbagliata: il suo proprietario infatti era semplicemente in Calabria per un periodo di relax.