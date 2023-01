La collezione di auto di Andrew Tate requisita dalle autorità rumene

Andrew Tate è al centro di numerose polemiche. Dopo la vicenda con Greta Thunberg, l'influencer misogino, è sato anche arrestato con l'accusa di traffico di esseri umani. Ma non solo. Nel mirino è finita anche la sua corposa collezione di auto, sequestrata dalle autorità rumane e dal grosso valore di 5 milioni di euro. Lo riporta l'agenzia rumena Spy News. Tate, le cui frasi nei confronti delle donne non erano state poi così eleganti, sta ancora scontando la sua pena detentiva di 30 giorni mentre le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.

La collezione

Nel garage dell'influencer si possono contare circa 33 vetture di lusso di modelli e marchi diversi. A Tate, entrato nel mirino anche per la vicenda con Greta Thunberg, è stato sequestrato anche un complesso in cui lui insieme al fratello sembra aver tenuto prigioniere 6 donne. Secondo quanto riportano le autorità, Andrew Tate è sospettato di far parte di un gruppo criminale che prende donne dopo averle riempite di promesse non vere, sfruttandole poi sessualmente e sottoponendole a violenza fisica e mentale.

Da ricordare che la sua collezione di auto sequestrate è stata anche motivo di faida fra lui e la giovane attivista. Infatti, i famosi tweet diventati poi virali, vedevano l'influencer postare una serie di foto delle sue vetture taggando Greta Thunberg la quale ha poi risposto che Tate ha un “energia da c***o piccolo”.

