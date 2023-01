Le stelle del Manchester United sfoggiano le loro costosissime auto di lusso

I calciatori amano sfoggiare le proprie supercar, una passione in parallelo con il pallone. La loro fortuna è che possono anche permettersi di avere anche una collezione numerosa, che comprende diversi marchi famosi e di lusso. Per alcuni dei Red Devils è tempo di cambiamenti. Dopo la partita vinta 3-0 contro il Bournemouth, la squadra del Manchester United si è recata a Carrington per potersi allenare in vista della partita di domani con l'Everton, e alcuni di loro sono arrivati con delle nuove auto di lusso dal grande valore economico.