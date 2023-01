Momenti di terrore a Roma: auto si incendia vicino ad una scuola

Terrore per gli studenti

Non si conoscono di preciso le modalità con cui l'incendio è nato, quel che si sa è che le fiamme hanno cominciato a fuoriuscire dal cofano di una Fiat Punto che stava passando su viale Camaro, verso piazza Sempione. L'auto era vicina al Plesso Don Bosco di piazza Monte Baldo quando il fuoco ha preso il sopravvento su di essa. Dopo l'intervento dei pompieri per spegnere l'incendio, sul posto è anche sopraggiunta la Polizia per regolamentare il traffico. Per fortuna nessuno studente o genitore è rimasto ferito.

