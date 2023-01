Sciopero benzinai: i distributori chiudono il 25 e il 26 gennaio

Lo sciopero dei benzinai tanto temuto dagli automobilisti sta per avvenire. Se ne era parlato tanto nel corso delle settimane precedenti, ma adesso è arrivata la conferma. I gestori per protesta hanno deciso di tenere chiusi i distributori di benzina per alcuni giorni a fine gennaio. In una nota Faib-Confesercenti, Fegica, Figisc-Confcommercio si legge che i gestori sono mossi con l'obiettivo di "porre fine a questa 'ondata di fango' contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della Categoria, su tutta la rete; di avviare una campagna di controinformazione sugli impianti e proclamare, per le giornate del 25 e 26 gennaio 2023, una prima azione di sciopero, con presidio sotto Montecitorio".