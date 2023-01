Auto di lusso investe cinque persone in Cina: l'uomo alla guida lancia banconote

Purtroppo ogni giorno nel mondo accadono migliaia di incidenti stradali, più o meno gravi. Spesso alla guida dei mezzi c'è gente disattenta, incivile, ubriaca o semplicemente folle, come questo 22enne che in Cina ha spezzato la vita di 5 persone investendole ad un incrocio. Inspiegabilmente, ha poi lanciato dal finestrino delle banconote.

Momenti di terrore a Roma: auto si incendia vicino ad una scuola

Un gesto inspiegabile

Nel tardo pomeriggio dell'11 novembre, intorno alle 17.30, a Guangzhou, nel sud della Cina, un'auto di lusso fuori controllo ha investito una dopo l'altra cinque persone che stavano attraversando sulle strisce pedonali. I 5 pedoni sono morti e altri 13 sono stati feriti. Come è ben noto, le città cinesi sono affollatissime, con migliaia di persone che camminano in ogni angolo di ogni strada e veicoli che sfrecciano per le vie piene di negozi e locali. Secondo le testimonianze dei tantissimi passanti che si trovavano in quella zona, il mezzo ha continuato a correre fuori controllo per oltre 700 metri, andando avanti e indietro lungo la strada trafficata.

I video pubblicati sui social network cinesi mostrano l'auto nera che si lancia ad alta velocità all' incrocio trafficato, ma quello che è saltato all'occhio e che ha lasciato sconvolte molte persone è che l'uomo alla guida al momento dell'impatto ha urlato qualcosa e poi ha sparso quelle che sembrano essere banconote dal posto di guida. La polizia ha arrestato immediatamente il criminale: si tratta di un 22enne che apparterrebbe a una famiglia molto ricca. Ancora in corso le indagini sul movente del gesto, mentre i video pubblicati sui social sono stati censurati.

Auto in fuga in autostrada: Polizia la insegue con 14 auto!