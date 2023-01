Perde il controllo dell'auto e sfonda il parapetto: auto a picco sul fiume - VIDEO

Di incidenti assurdi in Italia ne accadono centinaia ogni anno, ma questo si aggiudica senza dubbio i primo scalino del podio. Un'auto con tanto di "P" esposta sul lunotto posteriore ha sbandato su un ponte che attraversa il fiume Chiese a Verbano, in provincia di Brescia, rimanendo incastrata.

Un incidente inspiegabile

Sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas è stato pubblicato un video girato nel comune lombardo da una coppia di automobilisti. I due ridacchiano alla vista di quello che sembra essere un incidente davvero assurdo: una monovolume, con la "P" di principiante in bella vista, ha completamente sfondato il parapetto del ponte su cui stava transitando e che attraversa il fiume locale, il Chiese. Il filmato mostra a 180 gradi la brutta fine che ha fatto la vettura, rimasta incastrata (per fortuna del conducente) nella ringhiera di protezione e quindi metà a picco sull'acqua, mentre le ruote posteriori poggiano ancora sulla strada. Guardando la scena dall'esterno può scappare un sorriso, ma chi era alla guida dell'auto avrà davvero provato un forte spavento. Ancora ignote le cause che hanno portato all'incidente.

