Auto sportive e pene piccolo: verità o scienza?

Quale? Chi guida le auto sportive ce l'ha piccolo. Quante volte è capitato di fare questo pensiero? Magari vediamo un uomo al volante di un'aggressiva e potente sportiva e pensiamo che l'unico modo per poter essere virile sia guidando questo genere di auto che “acchiappa”. Il problema stà, si potrebbe dire, nell'autostima. Seppur questa diceria sembra una vera e propria balla, alcuni ricercatori dello University college of London hanno voluto approfondire questo aspetto. Ma a quale conclusione sono arrivati?

Il caso di 200 maschi

I ricercatori hanno deciso di prendere per l'esperimento 200 maschi di lingua inglese con un'età compresa fra i 18 e i 74 anni, utilizzando la scusa di dover studiare le capacità multitasking online. Ad ognuno dei soggetti è stato proposto un test in cui dovevano visualizzare un'affermazione per 7 secondi, a cui seguiva una fotografia di un prodotto per il quale ognuno di loro doveva rivelare il grado di desiderio. Dopodiché si tornava all'affermazione precedente o a una un po' cambiata, chiedendo ai partecipanti se fosse vera o falsa.

Ma cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno messo delle affermazioni non corrette, al fine di manipolare l'autostima di ogni uomo per poter capire se, in base a quanto fosse bassa o alta questa, la loro preferenza verso prodotti di lusso fosse cambiata. Esempio: ad alcuni di loro, gli scienziati hanno fatto credere che le dimensioni medie di un pene eretto devono essere di 18 centimetri, mentre ad altri hanno fatto credere che devono essere di 10. Una volta che i partecipanti hanno avuto il dubbio che il loro pene fosse più piccolo rispetto alla media, sono state fatte vedere delle fotografie di auto sportive.

Il risultato? Gli psicologi hanno notato che coloro che avevano creduto il proprio pene piccolo rispetto alla media erano più inclini a scegliere o volere auto sportive, soprattutto nella fascia d'età dai 30 anni in su. Quindi un fondo di verità forse c'è, ma è collegato più al pensiero dell'autostima, come si diceva precedentemente, che a una vera condizione fisica.

