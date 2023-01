C'è Posta per Te, gli ospiti della seconda puntata: Leclerc e un grande tifoso Juve

Da sabato 7 gennaio è tornato l'appuntamento serale con Maria De Filippi e C'è Posta per Te: dopo il trionfo della prima puntata, questa sera su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento. Tra gli ospiti speciali della serata ci sarà anche un campione dello sport, o meglio di Formula 1: il pilota della Ferrari Charles Leclerc farà il suo debutto in prima serata. Il monegasco, sarà il regalo di una delle storie strappalacrime del people show, ma per lui sarà la prima apparizione fuori dal mondo sportivo. Anche il secondo ospite della serata però è legato in qualche modo a Leclerc e allo sport, anche se di mestiere fa l'attore: a C'è Posta per Te torna anche Luca Argentero. L'attore, che ha già all'attivo diverse partecipazioni, è un grande tifoso della Juve, così come sua moglie Cristina Marino che non ha mai nascosto la sua fede bianconera.