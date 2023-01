Espargaró, nella calza della Befana trova una Porsche da 150mila euro

"Sembra che io sia stato bravo quest'anno... Carbonio(o) del tipo buono!", scrive nello scatto pubblicato sui social che lo mostra sorridente accanto alla sua nuovissima Porsche 718 Cayman GT4 RS . Siamo tutti abituati a vedere Alex Espargaró sulla sua moto, ma quello che non tutti sanno è che lo spagnolo ama anche sfrecciare a bordo di potenti e costosissime supercar come questa, il suo auto-regalo per Natale!

Altro che cioccolatini!

Chi non vorrebbe trovarsi un'auto del genere che attende solo di essere “scartata”? La Porsche di Espargaro costa ben 150 mila euro, con un motore da 6 cilindri e un'erogazione di 500 CV. Mica male. In realtà questa bella 718 il pilota se l'è auto-regalata come premio per la stagione dibattuta con l'Aprilia. Un regalo adatto, considerata la sua notevole passione per le supercar. Insomma, non ci resta che dire: buone avventure!

Cristiano Ronaldo, Ferrari e non solo: Bugatti, Lamborghini, Porsche...tutte le supercar!