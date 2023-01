Lilou Wadoux, la 21enne francese è la nuova pilota Ferrari

Astro nascente dell'automobilismo Lilou Wadoux, 21enne francese, è la prima pilota donna che gareggerà per Ferrari nelle Competizioni GT. Si unirà alla griglia di partenza il 17 marzo 2023 nella categoria LMGTE Am (“Le Mans” Grand Touring Endurance Amateur) al volante della Ferrari 488 GTE del team AF Corse e indosserà l'RM 07-01 Quartz TPT rosso.

Una nuova avventura

"Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura con la Ferrari. Ringrazio AF Corse per la fiducia, ma anche il Richard Mille Racing Team, Amanda Mille e Philippe Dumas, il mio manager, per il loro incrollabile supporto. Insieme siamo riusciti ad allineare i pianeti! Sto facendo un nuovo passo nella mia carriera. Il campionato LMGTE Am è estremamente competitivo e con piloti veloci. La 488 è un'auto impegnativa ma si comporta così bene che devo ripensare la mia tecnica di guida per sfruttarla al 100%. Ma sono pronta per questa sfida”, ha detto Lilou.

La AF Corse, in collaborazione con la Ferrari e il suo reparto Competizioni GT, fornirà la Ferrari 488 GTE, equipaggiata con un 4.0L V8 bi-Turbo da 700 CV che ha permesso alla Ferrari di vincere già 3 titoli Costruttori, mentre il team ha conquistato 3 titoli Piloti, 50 vittorie di classe e 3 vittorie alla 24 Ore di Le Mans di cui una in LMGTE Am.

Amanda Mille, Brand and Partnerships Director di Richard Mille, seguirà passo passo la giovane pilota nel suo percorso "rosso Ferrari": “A tre anni dalla creazione del Richard Mille Racing Team, il meraviglioso lavoro dei team tecnici e dei piloti ci ha permesso di raggiungere il nostro obiettivo: portare le donne pilota ai massimi livelli e conquistare posizioni importanti battagliando contro i più grandi team. Lilou è solo all'inizio della sua carriera, ma sta già scrivendo una nuova pagina nella storia delle corse automobilistiche entrando in Ferrari come pilota ufficiale nell'endurance; c'è ancora molto lavoro da fare, ma noi rimarremo al suo fianco per aiutarla a salire sul gradino più alto del podio".

