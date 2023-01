Alleanza Renault-Punch, propulsori per i commerciali

Il Gruppo Renault e Punch Torino , noto centro di eccellenza mondiale, hanno siglato un'intesa per collaborare sui motori Diesel Renault 4 cilindri per i commerciali leggeri . In base all'accordo, Punch potrà acquistare, utilizzare e rivendere gli attuali e i futuri motori Diesel 4 cilindri di Renault.

Sviluppo di Diesel a basse emissioni

Il Gruppo Renault farà rientrare questa partnership nell'ambito del Progetto Horse, nell'ambito del quale è previsto che gli ingegneri del Gruppo continuino a sviluppare motori Diesel a basse emissioni per i commerciali, collaborando con le risorse ingegneristiche di Punch. I due partner uniranno le forze per lo sviluppo delle varianti Euro 6 ed Euro 7 dei Diesel la cui produzione è prevista a partire dal 2025. La produzione di motori sarà presso lo stabilimento di Cleon in Normandia. Punch potrà beneficiare della grande esperienza Renault nella produzione di motori e sulle competenze tecniche dei team di Cleon; da parte sua, Renault potrà contare sulle grandi competenze ingegneristiche di Punch Torino

per lo sviluppo di motori, comprovate da oltre 15 anni di attività (quando era parte di un altro gruppo costruttore automobilistico di livello mondiale).

Nel futuro spunta l'idrogeno

"Siamo entusiasti di questa nuova partnership con un attore mondiale come il Gruppo Renault - ha detto Pierpaolo Antonioli, Coo del Gruppo Punch e Ceo di Punch Torino -. La nostra storia come parte di un costruttore automobilistico

ci ha sicuramente aiutato a conquistare la credibilità necessaria per instaurare questa collaborazione. Non vediamo l'ora di cogliere le opportunità offerte da una gamma di motori ancora più ampia". "Siamo lieti di stringere una partnership

con Punch Torino, che acquisterà i motori Diesel Renault 4 cilindri per i suoi clienti dei veicoli commerciali leggeri - ha detto a sua volta Gilles Le Borgne, direttore ingegneria del Gruppo Renault -. È una prova concreta dell'importanza del Progetto Horse, che apre nuove opportunità di mercato. La condivisione delle competenze e degli investimenti è di fondamentale importanza per sviluppare motori a combustione a basse emissioni in grado di soddisfare le future normative europee". Questo accordo getta le basi per una futura collaborazione anche sui motori a idrogeno, su cui Punch (con la sua affiliata Punch Hydrocells), vanta una notevole esperienza.

