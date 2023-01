Carburanti: proseguono i ritocchi, aumenta ancora la verde

Basandoci sempre su quanto rileva Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un 1 centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP si segnala un aggiustamento al rialzo di 0,5 cent/litro su entrambi i prodotti, mentre per Tamoil +2 centesimi al litro sulla verde.

I costi

Prendendo in considerazione le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, la benzina in modalità self service sale a 1,822 euro/litro (+3 millesimi, compagnie a 1,823, pompe bianche 1,821), mentre al servito sale a 1,960 euro/litro . Per quanto riguarda il diesel aumenta fino a 1,872 euro/litro (+2, compagnie a 1,873, pompe bianche 1,870), al servito invece si attesta a 2,010 euro/litro (+2 compagnie a 2,051, pompe bianche 1,928).





Gpl servito a 0,783 euro/litro (-2, compagnie a 0,794, pompe bianche 0,770), metano servito a 2,186 euro/kg (-19, compagnie a 2,224, pompe bianche 2,154), Gnl 2,625 euro/kg (-5, compagnie 2,665 euro/kg, pompe bianche 2,594 euro/kg). Sulle autostrade, la benzina in modalità self service è a 1,906 euro/litro (servito 2,164), il gasolio self service a 1,953 euro/litro (servito 2,212), il Gpl a 0,885 euro/litro, metano 2,339 euro/kg, il Gnl a 2,742 euro/kg.

