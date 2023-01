Ferrari Hypercar, svelato il pilota del World Endurance Championship!

ROMA - Una delle ultime creazioni della Ferrari ha riscaldato il cuore degli appassionati: la 499P Hypercar, infatti, è una vera delizia per gli occhi, sperando che possa rivelarsi poi all'altezza anche in termini prestazionali nel World Endurance Championship. La casa del Cavallino, infatti, ha annunciato i piloti che parteciperanno al campionato che prevede il prologo l'11 e il 12 marzo prossimi, prima della prima gara ufficiale il 17 con le mille miglia di Sebring. Spicca il nome di Antonio Giovinazzi, che dopo la lunga esperienza in F1, dove rimarrà comunque pilota di riserva di Leclerc e Sainz, si cimenterà quindi nel campionato di Endurance alla guida della vettura numero 51, insieme a Alessandro Pier Guidi e James Calado. La numero 50, invece, vedrà alla guida il team formato da Antonio Fuoco (a cui è affidato anche il ruolo di sviluppo della monoposto in F1), Miguel Molina e Nicklas Nielsen.