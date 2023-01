Dybala, una settimana per costruire la Lamborghini Sian FKP con i Lego

Un garage pieno di supercar e una passione infinita per Lamborghini. Il ritratto ideale di Paulo Dybala, se di mestiere non facesse l'attaccante. E sebbene i calci al pallone siano la sua attività principale, nel tempo libero non manca di nutrire la sua grande passione per i motori, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa quando sui social si è mostrato impegnato a montare, con i famosi mattoncini Lego, una Lamborghini Sian FKP.