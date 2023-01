Belen parcheggia l'auto sui binari di un tram e se ne va con nonchalance

Belen Rodriguez non è mai stata una donna semplice. La showgirl ha un carattere molto deciso ma, da quel che dice lei stessa, anche molto complicato e a volte sembra anche non stare troppo attenta alle cose che fa. Una distrazione può capitare a chiunque, certo, ma almeno ammetterlo sarebbe un passo avanti. L'argentina, come riporta il settimanale Nuovo, è stata beccata parcheggiare la sua auto sui binari di un tram, a Milano è scesa, ha svolto le sue commissioni e poi è tornata... in tutto questo bloccando il traffico! Il tram non ha così potuto transitare.