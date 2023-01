Guida l'auto su Ponte Vecchio, turista si giustifica: "Cercavo parcheggio"

Trovare parcheggio nelle affollatissime città italiane è già difficile per i cittadini nonostante conoscano ogni più piccola via e sentiero, figuriamoci per un turista che non ha idea di dove portino certe strade. Una verità che trova il suo limite quando ad essere il teatro di una vicenda esilarante è il famosisissimo Ponte Vecchio di Firenze.

Doppia multa

Ha affittato un'auto a noleggio e ha cominciato a girovagare tra pezzi di storia e monumenti. Fin qui nulla di male per un simpatico e sbadato turista statunitense di 34 anni, tranne il fatto che con quella stessa vettura si è poi intrufolato in posti in cui è estremamente vietato transitare con un mezzo del genere. "Sto cercando parcheggio" si è giustificato alla Polizia Municipale, peccato che sia stato beccato proprio mentre guidava...su Ponte Vecchio! Il giovane californiano era ovviamente ignaro di trovarsi in uno dei luoghi storici di Firenze, tra i simboli della città, elemento architettonico estremamente importante per i fiorentini, poichè fino al 1218 è stato l'unico ponte grazie al quale era possibile attraversare l'Arno. L'uomo, entrato dal lato di Por Santa Maria, è stato sanzionato dalle Forze dell'Ordine per transito in area pedonale e guida senza patente internazionale.

