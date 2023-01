Ricchi arabi si schiantano con l'auto: volano banconote e la gente impazzisce

Nella città di Marbella , in Spagna, un incidente davvero bizzarro sta facendo parlare per il suo finale davvero inaspettato. Un'automobile che trasportava ricchi arabi ha causato un incidente e nello schianto sono volataein area centinaia di banconote . Ovviamente, gli tutti gli altri automobilisti sono scesi a raccogliere i soldi.

Piovono soldi

Sull'autostrada spagnola, nei presso di Marbella, è stato girato un video (divenuto virale sui social) che mostra le immagini di un incidente appena avvenuto. Nell'automobile distrutta due ricchi uomini arabi hanno perso centinaia di banconote da 50 euro, volate in area nell'impatto e cadute sull'asfalto. Poco dopo lo schianto, gli altri automobilisti fermi in coda sono scesi dalle loro vetture per fare una scorpacciata di soldi. La scena ripresa da un automobilista è davvero divertente.

