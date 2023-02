Carburante, i prezzi preoccupano: benzina a 1,883 e diesel a 1,923 euro

Tra scioperi, accise, decreto trasparenza e multe, la situazione carburanti si fa più preoccupante che mai. E a rimetterci sono ovviamente i cittadini, che devono recarsi regolarmente ai distributori per fare rifornimento. Cosa dicono gli ultimi rilevamenti? Secondo Quotidiano energi in attesa di recepire i tagli, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano ancora poco mosse . Al 1° febbraio 2023 si segnala Eni che scende di 2 centesimi sui prezzi raccomandati di diesel e Gpl.

I numeri di benzina e diesel

Andando ancora più nel dettaglio, ulteriori numeri ci vengono forniti dall’Osservaprezzi del Mimit che elabora i dati comunicati dai gestori. Gli ultimi dati sono aggiornati alle 8 del 31 gennaio. Il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,883 euro al litro (1,882 il dato precedente). Il prezzo medio praticato del diesel self è fermo a 1,923 euro.

Passando al servito, la benzina fa registrare un prezzo medio praticato di 2,023 euro al litro (contro 2,022), mentre la media del diesel servito è stabile a 2,063 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,791 e 0,803 euro al litro. Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,024 e 2,255.

Controlli della GdF ai distributori: i controlli a tappeto rilevano 989 violazioni