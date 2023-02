Scendono i prezzi dei carburanti: ma il servito è oltre 2 euro al litro

Prezzi alla pompa in ribasso per quanto riguarda self e servito, con quest'ultima modalità che però mantiene quote elevatissime. Ecco quanto costano anche GPL e metano

02 . 02 . 2023 15:37 benzinaPrezzicarburante

123 Successiva Scende, anche se di poco, il prezzo dei carburanti in Italia. Lo evidenzia Quotidiano Energia, le cui stime fanno registrare un lieve ribasso. Nello specifico, la benzina in modalità self ha un costo medio di 1,882 euro al litro (1,883 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,879 e 1,885 euro/L (no logo 1,881). 123 Successiva

