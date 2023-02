Alfa Romeo Tonale, il successo negli USA ne fa incrementare la produzione

Un futuro roseo e pieno di successo si può intravedere all'orizzonte per l' Alfa Romeo Tonale. Prosegue la consegna in Italia per questo crossover del Biscione e, nel frattempo, aumenta anche la richiesta oltreceano, precisamente negli States. Sembra infatti che siano già stati effettuati ben 35.000 ordini, il che ha portato la Casa ad una scelta, ossia quella di incrementare il volume produttivo dello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Un importante successo per la nuova Alfa Romeo .

Alfa Romeo Tonale, verso un futuro roseo

L'aumento della produzione del crossover è un vero e proprio successo non solo per il Marchio, ma per l'industria italiana, essendo la Tonale un prodotto Made in Italy. In realtà è da sottolineare che Pomigliano d'Arco aveva già aumentato la sua produzione lo scorso anno, arrivando a 165.000 unità. Adesso, con questo secondo turno, verranno prodotti ben 400 crossover circa al giorno.

La Tonale, come chiaro ormai da tempo, è un elemento chiave del piano espansionistico di Alfa Romeo, considerato che il suo focus è quello di aumentare le vendite extra-Europee del 40% entro la fine di questo decennio. Insomma, fatte e ribadite queste premesse, non si può che confermare che il marchio nonché la Tonale abbiano decisamente spiccato il volo.