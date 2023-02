Ubriaco sbatte contro i cassonetti e tenta la fuga lanciando una bottiglia di vino VIDEO

Il video di un folle alla guida, chiaramente ubriaco, è diventato virale sui social network non solo per i datti causati alla vettura, ma anche per l'assurdo comportamento del protagonista. L'uomo non solo ha distrutto auto e cassonetti dell'immondizia, ma ha anche lanciato la bottiglia di vino dal finestrino per nascondere lo stato di ebbezza.

Notte da dimenticare

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio un folle ha letteralmente scatenato il panico a Bologna, venendo ripreso dai residenti mentre percorre via Po ad una velocità altissima e arriva ai pressi della rotonda in via degli Orti, arrivando fino a via Torino. In quella strada ha poi sbandato, colpendo prima il marciapiede e poi con violenza i cassonetti dell'immondizia.

Alla guida un uomo decisamente ubriaco ha intuito la gravità del danno e ha tentato la fuga, resa però impossibile dal fatto che, oltre al cofano completamente distrutto e a terra, l'auto aveva perso una ruota. Con tutti gli airbag ormai scoppiati, il folle ha comunque cercato di darsi alla fuga prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine e di nascondere il fatto di essere ubriaco lanciando la bottiglia di vino dal finestrino. Inutile dire che i vigili, arrivati dopo poco, hanno proceduto a portar via l'uomo che per un bel po' si vedrà la patente sbriciolata come l'auto che guidava.