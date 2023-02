Contromano in autostrada per 13 chilometri: anziana rischia grosso

Ultimamente di notizie come queste se ne sentono sempre di più e ad essere i protagonisti di queste assurde vicende sono generalmente automobilisti ubriachi, oppure anziani non proprio lucidissimi. Sulla A28 per esempio, nella mattina di ieri 5 febbraio una nonnina ha percorso ben 13 chilometri senza rendersi conto di essere contromano!

Divieto invisibile

Nella giornata di ieri, domenica 5 febbraio, un'anziana signora è stata fermata dalle Forze dell'Ordine, allertate dagli altri automobilisti che si sono trovati la maldestra nonnina contromano in autostrada. Intorno alle 11 di mattina, la donna, nata nel 1939, ha imboccato l'autostrada A28 al senso contrario di marcia, immettendosi a destra attraverso la corsia d'uscita della carreggiata Sud. Numerosi automobilisti che in quel momento viaggiavano in quel tratto tra Portogruaro e Azzano Decimo hanno allertato la Polstrada di Spilimbergo: gli agenti sono immediatamente accorsi in autostrada, riuscendo a fermare l'anziana al volante di una Lancia Y.

La nonnina residente in veneto si sarebbe giustificata ammettendo di non essersi accorta del segnale di divieto: alla donna è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo, ma rischia anche una denuncia per guida pericolosa.

