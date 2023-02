Saelemaekers, la targa della nuova Lamborghini ha il suo numero di maglia

La sconfitta nel derby con l'Inter, unita a un periodo non certo buono per la squadra rossonera, è stato un duro colpo per il Milan. C'è chi, a quanto pare, ha deciso di consolarsi: stiamo parlando di Alexis Saelemaekers che è stato visto sfrecciare lungo le strade di Milano a bordo di una Lamborghini Huracan Evo nera. Il nuovo acquisto del centrocampista non ci sorprende, piuttosto deve stare attento a non beccarsi una multa: Milano, infatti, ha avviato le pratiche per diventare Città30, limitando quindi la velocità dei veicoli. E la multa può essere dietro l'angolo.