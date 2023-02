Incentivi auto, in meno di un mese finiti i fondi per termiche e ibride

Pochissima richiesta per le elettriche

Come nel giorno del black friday, quando migliaia di persone si fermano all'uscita dei negozi per aspettarne l'apertura e comprare tutto ciò che c'è di scontato, gli automobilisti italiani hanno atteso con ansia di poter usufuire del bonus per acquistare un'auto termica o ibrida. Peccato che a distanza di neanche 4 settimane dall'avvio dell'incentivo, a beneficiare del contributo statale di 2mila euro (con rottamazione di un veicolo fino a Euro 4), siano state circa 75mila persone.

Per quanto riguarda i fondi destinati agli automobilisti che intendono acquistare un'auto elettrica o plug-in, il trend è totalmente opposto: per le prime, dei 190 milioni stanziati, ne sono stati utilizzati solo 8 (oltre ad altri 174 per i privati e 8,5 milioni per le società di car sharing e noleggio a lungo termine). Per le seconde invece, dei 235 milioni stanziati ne sono stati utilizzati solo 7 (più 219 milioni per i privati e circa 8 per car società di sharing e noleggio).

Centro Studi Promotor: “Altri incentivi e concepiti meglio”