Pazzesco Leclerc, giro di pista con la Ferrari di Schumacher VIDEO

Una Rossa carica di storia

Una monoposto che ha un posto speciale nella storia del Cavallino perché è quella del sesto mondiale di Schumacher, figlia dell’età dell’oro della Rossa nella F1 moderna, quando Maranello aveva una superiorità tecnica tale da iniziare la stagione con la vettura precedente.

La F2003-GA usata da Leclerc, infatti, è quella con il numero di telaio 229, vettura che esordì in Spagna dopo che Maranello aveva usato la precedente F2002 per l’inizio di stagione. Con questa Rossa, il Kaiser vinse a Barcellona, in Austria e in Canada, poi il team andò in crisi in estate. Superato il problema di gestione delle gomme, che aveva fatto riavvicinare gli avversari, a Schumi bastò l’ottavo posto in Giappone per portare a casa il suo sesto mondiale e superare il record di Fangio.

Sinfonia V10

La giornata ad altro tasso di nostaglia a Yas Marina, era presente anche Todt, è stata organizzata dal proprietario della Rossa, l’imprenditore Thomas Flohr, presidente di VistaJet.

Non resta guardare il video ed alzare le casse a tutto volume: la sinfonia del V10 tocca le corde dell’anima.