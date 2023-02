Toyota Rav 4, l'ibrido diventa "cattivo" con GR Sport

Nuova Toyota Prius plug-in, l'efficienza non ha limiti

Rav 4 GR Sport, look da sportiva e tanta tecnologia

Dal punto di vista del design, all’esterno Rav 4 GR Sport si riconosce grazie a passaruota, modanature laterali e al portellone posteriore in finitura piano black. Nella parte anteriore le cornici fendinebbia sono più accentuate con lo stesso motivo G-mesh della griglia del radiatore e nuovi spoiler anteriori sono rifiniti in argento scuro sul modello ibrido e grigio canna di fucile sull’ibrido plug-in. Non potevano mancare i badge GR sulla griglia anteriore e sul portellone posteriore. Rav 4 GR Sport è anche il primo modello dotato di cerchi in lega rifiniti con una nuova tecnica di taglio ad altissima precisione. I cerchi da 19”, montati di serie, sono rifiniti in nero lucido con dettagli bianchi lavorati che accentuano il design a cinque doppie razze.

La sportività non manca nemmeno negli interni, dove i sedili anteriori hanno un rivestimento che al tatto ricorda la pelle scamosciata, con sostegni laterali in pelle sintetica e materiali non derivati da prodotti animali. Il logo GR si trova su poggiatesta, tappetini e volante. Il nuovo modello di serie ha il nuovo sistema multimediale dotato di display ad alta definizione da 10,5” e digital cockpit personalizzabile da 12,3”, elementi chiave della gamma Rav 4 per il 2023. Allo stesso modo, le funzioni di sicurezza e assistenza alla guida Toyota T-Mate includono le funzionalità aggiuntive dell’ultima generazione di Toyota Safety Sense. Il pacchetto include il nuovo sistema di assistenza allo sterzo in situazioni di emergenza e il migliorato sistema di precollisione. Il look aggressivo si riflette anche sui dettagli tecnici della vettura a partire dalle sospensioni con nuove molle più rigide e settaggio degli ammortizzatori per dare ancora piu? maneggevolezza alla vettura.

Trazione integrale e ibrido, full o plug-in

Il pacchetto motoristico? Quello tradizionale. Entrambe le versioni, full hybrid da 222 cv e plug-in hybrid da 306, sono disponibili solo con trazione integrale e basate sul 2.5 benzina con cambio automatico e-CVT, riveduto e corretto per ridurre al massimo l’effetto trascinamento grazie ai tre motori elettrici (2 davanti da 182 cv e uno dietro da 55) che nella versione plug-in consentono al propulsore termico di, appunto, limitare l’ascesa troppo veloce dei giri del motore stesso. Per la cronaca, la batteria e? da 18,1 kWh. La full hybrid parte fa 50.300 €, la plug-in hybrid da 57.500 euro e sono entrambe già disponibili in concessionaria. Due lettere, una garanzia totale.

