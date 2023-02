Aperto a Roma il primo Energy House di Kia Italia

brand e le vetture giuste al posto giusto. Prendi un Marchio in rapidissima evoluzione, dalle idee chiare e con investimenti già pianificati al 2027 che prevedono di immettere sul mercato 14 veicoli elettrici, a cominciare dal gioiello Corso Francia e il risultato è potenzialmente (e non solo) non valutabile. Ile le vetture giuste al posto giusto. Prendi unin rapidissima evoluzione, dalle idee chiare e conche prevedono di immettere sul mercatoa cominciare dal gioiello Kia EV6 , già Auto dell’Anno nel 2022 ed evolutasi nella sua dimensione più sportiva GT . Sistema brand e vetture (oltre alla EV6 ci sono Niro Sportage e tutto il resto della gamma della Casa coreana) in uno dei salotti buoni di Roma, anzi di Roma Nord - che fa una certa differenza dalle nostre parti - esattamente nella stazione di ricarica veloce per auto elettriche die il risultato è potenzialmente (e non solo) non valutabile.

Infrastruttura strategica con Enel

Perché una concessionaria a cielo aperto in una delle strade più frequentate della Capitale, con tanto di possibilità di ricaricare la propria auto elettrica, fare test drive e, volendo, di informarsi delle varie possibilità che offre il mondo dell’elettrificazione sia sul fronte Kia che su quello di Enel X, in una zona, un quartiere dal tenore di vita altissimo, sicuramente alto spendente, può generare un volano per la Kia, ma anche per l’elettrico davvero notevole. Il nuovo progetto in partnership tra Enel X, Enel X Way e Kia Italia avrà una durata iniziale di 6 mesi ma come spiega Giuseppe Bitti, managing director e COO di Kia Italia …”il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare insieme con Enel X e Enel X Way, è un tavolo aperto visti anche i tanti modelli elettrici che dovremo presentare nei prossimi anni. E non a caso stiamo pensando di proseguire questa partnership con una struttura analoga anche a Milano entro la fine dell’anno, magari in concomitanza del lancio della EV9, la nostra prossima vettura a e missioni zero".

I dettagli del progetto

Il progetto Enel X-Kia è stato denominato Energy House e rappresenta il primo brand store del marchio. La location, dal punto di vista tecniologico è la più grande delle stazioni di ricarica ad alta velocità, tra le 16 inaugurate in tutta Italia dalla global business line innovativa di Enel, e vanta ben 6 punti di ricarica HPC con una potenza fino a 350 kW e di WayPole per la ricarica in AC da 22 kW + 22 e di un WayMedia, l’innovativo pannello digitale integrato da due WayBox. “L’obiettivo del nostro marchio - prosegue Bitti - è conquistare la leadership nel campo della mobilità elettrica e questo accordo con Enel X e Enel X Way è un motivo di orgoglio e soddisfazione. Lo store non deve essere visto o vissuto come un normale autosalone, entrando nella Energy House di Roma, il potenziale cliente avrà l’opportunità di scoprire a fondo chi è Kia, quali sono le sue ambizioni e scoprire la visione del gruppo all’interno del panorama del futuro della mobilità”

Una partnership decisamente congeniale al marchio coreano che è in piena fase di riposizionamento all’interno del mercato auto dove è passato dall’essere un car maker tradizionale ad vero e proprio sustainable mobility solutions provider. Che ha coinvolto anche il processo di di brand identity, completamente modificato. Nell’Energy House di Corso di Francia, gli spazi interni dello store sono stati rivisti, e tutta l’area in generale, partendo da quella esterna, si è trasformata in un luogo di sosta che sfrutta materiali naturali ed aree verdi che favoriscono il comfort ambientale e l’incremento della biodiversità.

La transizione energetica secondo Kia

La transizione energetica secondo Bitti, “… è un cambiamento importantissimo. E i clienti, che dal 2035 dovranno scegliere l’auto elettrica, devono poter cominciare a fare esperienza sull’elettrico, beneficiare di iniziative come queste per cogliere le opportunità della scelta elettrica, per capire questa nuova forma di mobilità. Anche perché non ci si può nascondere: in Italia, la domanda di vetture elettriche è ferma ancora al 2,6% di tutto il mercato. E per arrivare al 100% dal 2035 ci vuole uno sforzo comune proprio come esperienze di questo tipo. Del resto, i nostri obiettivi sono stati chiariti da tempo: quei 14 nuovi modelli elettrici al 2027 dovranno significare il 25% di vendite ecofriendly con quota globale del mercato elettrico del 6,6% (Cina esclusa) e 500.000 elettriche vendute all’anno. Per arrivare al 2030, alle 4 milioni di vetture vendute, di cui almeno la metà elettrificate, mentre le auto a batterie vendute, sempre a quella data, dovranno arrivare a 1,2 milioni. È stato un lungo viaggio che noi abbiamo cominciato più di 15 anni fa, quando lanciammo il primo prototipo a idrogeno, per poi arrivare alla Rey nel 2011, fino alla prima elettrica, la Soul nel 2014 che, già allora, aveva 200 km di autonomia e 7 anni di garanzia”. Il significato della partnership diventa ancora più preciso con le parole di Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia: “Movement that inspires è la nuova missione di Kia che pone al centro il movimento come elemento basilare dello sviluppo umano. Il movimento consente alle persone di conoscere luoghi, incontrare persone diverse, vivere nuove esperienze e quindi arricchirsi. Questo intreccio è l'essenza della nuova filosofia di Kia: consentire il progresso umano fornendo spazi in auto innovativi, nuovi entusiasmanti prodotti, nonché servizi, che soddisfino ed ispirino i clienti e consentano loro di avere più tempo per le proprie passioni. Per noi, l’inaugurazione della Energy house di Roma rappresenta proprio questo, un luogo che sia capace di esprimere i valori del nostro brand ed ispirare i potenziali clienti che lo visiteranno”.

La visione di Enel X

Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia ha fatto gli onori di casa: “Siamo contenti che un partner importante come Kia abbia scelto l’Enel X Store di Roma per aprire il primo temporary store italiano del marchio. Questo spazio è nato da un progetto importante di riqualificazione di un’area urbana abbandonata con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo di socialità e innovazione e sin da subito è diventato un punto di riferimento per conoscere da vicino l’ecosistema integrato di Enel X. Per questo motivo vogliamo continuare a offrire i migliori servizi di efficientamento e risparmio energetico accelerando il processo di sostenibilità per tutti i nostri clienti”.