Si accorge del furto della sua Fiat 500: rincorre il ladro e lo picchia

Quando si è vittima di un qualsiasi furto, il desiderio di sapere chi è il colpevole è molto forte. Ma il più delle volte l'identità del malvivente rimane sconosciuta. Eppure ci sono dei casi in cui si riesce anche ad essere testimoni. E' accaduto al proprietario di una Fiat 500 che, nei pressi del cinema The Space di Napoli dove aveva parcheggiato l'utilitaria, si è accorto che un uomo gliela stava soffiando sotto al naso. L' episodio è avvenuto ieri 8 febbraio 2023 ; resosi conto di quello che stava accadendo, il proprietario è riuscito ad inseguirlo con un amico, fino a raggiungerlo. Quella che è seguita dopo è stata una vera e propria rissa, con il ladro che stava venendo linciato dalla vittima del furto. In suo soccorso sono poi arrivati degli amici che l'hanno aiutato a fuggire.

L'inseguimento

Il proprietario della Fiat 500 è un uomo di 53 anni, che verso le 15 di ieri pomeriggio aveva parcheggiato la sua utilitaria vicino il cinema The Space, in viale Giochi del Mediterraneo. Entrato successivamente in un bar, si è subito accorto che la auto si stava allontanando con all'interno uno sconosciuto. Tempo di organizzarsi, l'uomo era già in un altro veicolo con un amico pronto ad inseguirlo.

Raggiunto all'altezza delle Terme di via Agnano agli Astroni, i tre hanno cominciato ad azzuffarsi, fino a quando in soccorso del ladro non sono arrivate altre due persone. Riuscito a divincolarsi, il malvivente è saltato sulla Jeep dei suoi compagni e fuggire via. La Polizia è arrivata sul posto per ricostruire la dinamica e avviare delle indagini.

Senza patente,assicurazione e revisione: ubriaco si becca una multa da 5mila euro