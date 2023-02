Torna la KarMasutra di Lapo Elkann: la più "piccante" di tutte le Fiat 500

La Fiat 500 è senza dubbio la citycr più apprezzata dagli italiani. C'è chi la preferisce di un colore sobrio, chi invece con una tinta accesa e chi, come Lapo Elkann la vuole...KarMasutra. Il nome è un tutto dire: il modello prodotto da Garage Italia è estremamente trasgressivo ed originale: l'imprenditore l'ha elogiato nuovamente sul suo profilo Twitter a sei anni di distanza dal suo debutto.

Motori e filosofia

Ma quale taboo? Non bisogna mica vergognarsi di parlare del kamasutra e neanche di sfoggiarlo...in giro! Questa Fiat 500 è completamente adornata con una grafica che riprende l'antico libro del filoso indiano Vatsyayana, che riprende il comportamento sessuale umano. Il nome del modello quindi non poteva che essere pieno di ironia: l'auto chiamata "KarMasutra" è stata presentata ufficialmente nel maggio del 2017 ed è prodotta da Garage Italia Custom grazie all'estro creativo di Lapo Elkann.

L'automobile...bollente

La grafica con cui è stato dipinta la carrozzeria, con numerose figure dai tratti asiatici, riprende ispirazione dall'opera più importante nella letteratura sanscrita sull'amore. La vera particolarità di questa auto sta però non tanto sui personaggi raffigurati, ma su quanto essi cambino a seconda del calore del telaio. I genitali dei personaggi infatti sono a primo sguardo censurati da bande nere ma, quando la temperatura della vettura aumenta, magari perchè lasciata sotto al sole, la verniciatura delle bande si scolorisce lasciando totalmente visibili anche i punti più "piccanti" del disegno.

Anche gli interni non sono da meno: nell'abitacolo sono presenti le tipiche tendine dei night club di uno sgargiante colore rosso che coprono i finestrini, una scritta al neon "Adults only" e dadi erotici sullo specchietto retrovisore. Insomma, se volete stupire il vostro o la vostra partner con un'automobile per San Valentino, la KarMasutra è la soluzione perfetta. Con una vettura del genere è quasi impossibile passare inosservati!

La "500 Kamasutra" di Garage Italia. Le immagini del Kamasutra sono censurate con rettangoli neri che scompaiono all'aumentare della temperatura, grazie a una speciale verniciatura sensibile al calore. #foradultsonly pic.twitter.com/M0kqhn6KDh — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 9, 2023

