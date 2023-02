Benzina e diesel: nessun cambiamento nei prezzi

I prezzi dei carburanti sono statici. Una notizia che può far sperare nel futuro, considerati gli aumenti che fino a pochi giorni fa si sono registrati alle pompe. Un lieve abbassamento dei prezzi è stato rilevato successivamente al rialzo avvenuto due giorni fa e la situazione non è per fortuna mutata.

Le medie dei prezzi praticati in Italia sono come sempre comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta. Partendo dalla verde, questa si attesta al self service a 1,865 euro/litro (-1 millesimi, compagnie 1,866, pompe bianche 1,862), mentre sul servito a 2,005 euro/litro (-2, compagnie 2,047, pompe bianche 1,922 .

Nel dettaglio

Passiamo al diesel. Il suo costo è di 1,867 euro/litro (-5, compagnie 1,868, pompe bianche 1,863) in modalità self service mentre sul servito è a 2,008 euro/litro (-6, compagnie 2,051, pompe bianche 1,923). Continuiamo con il Gpl che al servito registra 0,805 euro/litro (+2, compagnie 0,808, pompe bianche 0,800); il metano servito a 1,992 euro/kg (-4, compagnie 1,986, pompe bianche 1,996), il Gnl 1,822 euro/kg (-28, compagnie 1,851 euro/kg, pompe bianche 1,801 euro/kg). Per quanto riguarda i costi sulle autostrade invece la verde al self si attesta a 1,939 euro/litro (servito 2,199), il diesel in modalità self è a 1,940 euro/litro (servito 2,205), il Gpl a 0,884 euro/litro, il metano a 1,999 euro/kg, e infine il Gnl a 1,736 euro/kg.

